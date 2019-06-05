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05 червня 2019, середа, 14:24 19
Судова влада 2019-06-05T16:45:02+03:00
Українські Новини
Аваков вимагає терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика

Аваков вимагає терміново передати в суд справу про вбитого поліцейськими хлопчика

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вимагає передати до суду в найкоротші терміни справу про вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ми наполягаємо на тому, щоб ця справа дійшла до суду в найкоротші строки та відповідальність ці люди понесли у вищій мірі",- сказав він.

За його словами, в середу дитини поховають.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Прокуратура повідомила 2 патрульним поліцейським про підозрі в умисному вбивстві 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому.

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