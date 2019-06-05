Зеленский передумал и не возьмет Хомчака на переговоры в Минск

Президент Владимир Зеленский считает преждевременным участие начальника Генерального штаба Вооруженных сил - главнокомандующего Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).\r\nОб этом говорится в сообщении Администрации Президента, передают Українськi Новини.\r\n"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не своевременно", - сказано в нем.\r\nВ среду в Минске (Беларусь) украинскую часть подгруппы ТКГ по вопросам безопасности будет представлять заместитель командующего Операцией объединенных сил генерал-майор Богдан Бендар.\r\nХомчак, в свою очередь, продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось, что завтра на заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Хомчак.\r\nЗеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".\r\nКучма стал главой украинской части ТКГ на переговорах в Минске.