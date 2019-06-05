подписаться на рассылку
26.75 27.15
29.75 30.5
˟
05 июня 2019, среда, 11:03 102
Политика 2019-06-05T11:03:30+03:00
Українські Новини
Зеленский передумал и не возьмет Хомчака на переговоры в Минск

Зеленский передумал и не возьмет Хомчака на переговоры в Минск

Президент Владимир Зеленский считает преждевременным участие начальника Генерального штаба Вооруженных сил - главнокомандующего Вооруженных сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента, передают Українськi Новини.

"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не своевременно", - сказано в нем.

В среду в Минске (Беларусь) украинскую часть подгруппы ТКГ по вопросам безопасности будет представлять заместитель командующего Операцией объединенных сил генерал-майор Богдан Бендар.

Хомчак, в свою очередь, продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ.

Как сообщали Українськi Новини, ранее сообщалось, что завтра на заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Хомчак.

Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Кучма стал главой украинской части ТКГ на переговорах в Минске.

Больше новостей о: минские переговоры ТКГ Владимир Зеленский Руслан Хомчак

Архив
Новости
Князев не намерен подавать в отставку, - источник 11:35
Зеленский поблагодарил Бога, что у его семьи врач - не Супрун 11:26
В Украинской ассоциации футбола проводит обыски НАБУ 11:21
Офицер запаса, сотрудник СБУ и 3 пограничника: раскрыта сеть информаторов ФСБ России среди украинских правоохранителей 11:18
Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров 11:05
больше новостей
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Зеленский предложил Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 18:43
Двойной астероид 1999 KW4, в прошлую субботу пролетевший мимо Земли. Фото: eso.org
Мимо Земли пролетел двойной астероид 20:29
Кабмин уволил 2 членов набсовета "Укрзализныци" 11:52
больше новостей
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Зеленский провел брифинг без 50 журналистов, ожидавших в очереди 15:04
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов 12:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok