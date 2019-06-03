На Донбассе погиб десантник

Военнослужащий Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил погиб в зоне операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 3 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы командования ДШВ, передают Українськi Новини.\r\n"С грустью сообщаем, что сегодня ночью, 3 июня, во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович", - сказано в нем.\r\nПогибший десантник был родом из Запорожья, у него остались жена, дочь и сын.\r\nКомандование Десантно-штурмовых войск выражает соболезнования родным и близким военного.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе военные в бою уничтожили одного боевика.\r\nТем временем, по данным СЦКК, боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ.