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03 июня 2019, понедельник, 14:51 97
Силовые структуры 2019-06-03T14:51:47+03:00
Українські Новини
На Донбассе погиб десантник

На Донбассе погиб десантник

Военнослужащий Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Вооруженных сил погиб в зоне операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 3 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ДШВ, передают Українськi Новини.

"С грустью сообщаем, что сегодня ночью, 3 июня, во время выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович", - сказано в нем.

Погибший десантник был родом из Запорожья, у него остались жена, дочь и сын.

Командование Десантно-штурмовых войск выражает соболезнования родным и близким военного.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе военные в бою уничтожили одного боевика.

Тем временем, по данным СЦКК, боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ.

Больше новостей о: Десантник война на Донбассе Ситуация в зоне ООС

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