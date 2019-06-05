У військових ЗСУ на фронті великі втрати: загинули двоє військових, ще троє поранені

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано в ньому.

Обстріли велися в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новоселівка Друга, Талаківка, Чермалик, Павлопіль, Піски, Водяне (всі - район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"), Кримське, Новолуганське, Залоте-4, Станиця Луганська (район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ").

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, троє українських захисників отримали поранення", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, 4 червня серед бойовиків був один убитий і один поранений.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі військові в бою знищили одного бойовика.

Раніше на Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів.