У військових ЗСУ на фронті великі втрати: загинули двоє військових, ще троє поранені

Після того, як на Донеччині загинув десантник, бойовики 16 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) 4 червня, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців загинули, а ще троє отримали поранення.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.\r\n"4 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з застосуванням заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї", - сказано в ньому.\r\nОбстріли велися в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новоселівка Друга, Талаківка, Чермалик, Павлопіль, Піски, Водяне (всі - район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"), Кримське, Новолуганське, Залоте-4, Станиця Луганська (район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ").\r\n"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, троє українських захисників отримали поранення", - сказано в повідомленні.\r\nЗа даними розвідки, 4 червня серед бойовиків був один убитий і один поранений.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Донбасі військові в бою знищили одного бойовика.\r\nРаніше на Донбасі бойовики обстріляли будинки мирних жителів.