На Донбассе военные в бою уничтожили одного боевика

Вчера, 2 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил, где боевики обстреляли дома мирных жителей, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает штаб ООС.\r\nТак, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nОтмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза.\r\n"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 2 июня одного оккупанта было уничтожено", - говорится в сообщении.\r\nС начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили двух бойцов ВСУ.\r\nРанее, по данным СЦКК, боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ.