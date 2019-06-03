На Донбассе военные в бою уничтожили одного боевика

Вчера, 2 июня, в зоне проведения Операции объединенных сил, где боевики обстреляли дома мирных жителей, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает штаб ООС.

Так, сообщается, что враг обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник три раза обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны два раза.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 2 июня одного оккупанта было уничтожено", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики ранили двух бойцов ВСУ.

Ранее, по данным СЦКК, боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ.