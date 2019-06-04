Києвом плануються масштабні відключення води: графік на тиждень і список адрес

Поки в Україні змінюється методика формування платіжок за тепло і воду , в Києві проводяться ремонтні роботи, через які з 4 по 7 червня буде відключатися вода на 15 вулицях і провулках.

Про це йдеться в повідомленні "Київводоканалу", передають Українські Новини.

"Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, в зв'язку з чим буде відключено водопостачання", - сказано в повідомленні.

Так, води не буде за наступними адресами:

4 червня з 9:00 до 1:30 5 червня - вул. Грозненська, 18, 2/5, 2, 4/21, 6/22, 6, 8, 8/21, 10, 12, 14;

вул. Бакинська, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/11;

вул. Чаплігіна, 1/3, 2/5, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/10, 12/12, 13/13, 14/15, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21/4, 22;

вул. Бугорна, 1/7, 2/9, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6/2, 7, 8, 9, 10/16, 11, 11/14, 12, 13/17, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 17А, 19, 21, 21/8;

вул. Полянська, 6/19, 10/11, 11/17, 12/12, 14/14, 16/10, 15/14, 17, 18, 19/10, 20, 21, 22, 23, 24;

пер. Бугорний, 2/6, 3, 3А, 4, 4/1;

пер. Чаплигіна, 1, 2, 2/33, 3/1, 3/2, 4, 4, 4Б, 5, 6, 7/1, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23;

4 червня з 9:00 до 19:00 - пер. Новопечерський, 3, 5, 5А, 18.

4 червня з 8:00 до 6:00 5 червня - вул. Підлісна, 1, 2, 3, 4, 5, 6;

5 червня з 9:00 до 19:00 - вул. Туполєва, 11А, 11В, 13, 13, 15;

7 червня з 9:00 до 23:00 вул. Щербаківського, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48А, 50/2, 54;

7 червня з 19:00 до 7:30 8 червня - вул. Січових Стрільців, 32, 33, 34, 35, 36, 37/2, 38, 39, 40/1, 42, 44, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 57, 59;

вул. Павловська, 4, 6, 8;

вул. Ю. Коцюбинського, 20;

пер. Бехтеровский, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13А, 14, 15.

Як повідомляли Українські Новини, місто в Миколаївській області залишилося без води.

Також "Воді Донбасу" обмежили електрику, частина Донецької області залишилася без водопостачання.