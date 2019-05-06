Город в Николаевской области остался без воды

Город Первомайск Николаевской области остался без воды из-за долгов.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передают Українські Новини.

Так, задолженность потребителей за услуги составила 7 млн гривен.

"Задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн гривен. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - сказано в сообщении.

В связи с этим сегодня водоканал отключили от электроэнергии.

С целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.

Как сообщали Українські Новини, жители оккупированного Донбасса задолжали 3,8 млрд гривен за воду.

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