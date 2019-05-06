Город в Николаевской области остался без воды

Город Первомайск Николаевской области остался без воды из-за долгов.\r\nОб этом сообщила пресс-служба городского совета, передают Українські Новини.\r\nТак, задолженность потребителей за услуги составила 7 млн гривен.\r\n"Задолженность населения на 01.05.2019 года составляет более 7 млн гривен. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию", - сказано в сообщении.\r\nВ связи с этим сегодня водоканал отключили от электроэнергии.\r\nС целью восстановления водоснабжения продолжаются переговоры между руководством города, КП "Первомайский городской водоканал" и поставщиком электроэнергии.\r\nКак сообщали Українські Новини, жители оккупированного Донбасса задолжали 3,8 млрд гривен за воду.\r\n18 февраля в Киеве два дома остались без воды.\r\nПри этом с 1 февраля в Киеве вырос тариф на воду.