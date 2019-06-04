Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" из-за жары ввела ограничение движения с 10:00 до 22:00 на улицах Киева для тяжелых транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Киевской городской государственной администрации в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\nТакие ограничения вводятся в период, когда температура воздуха достигает более +28 ° С.\r\nКГГА сообщает, что полиция Киева будет контролировать соблюдение водителями грузовиков указанного ограничения движения.\r\nКоммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех перевозчиков учитывать указанную информацию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Киев надвигается мощная гроза с опасным порывистым ветром.\r\nТем временем весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, а на Закарпатье затоплены дома, села и теплицы с урожаем. Также на Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.