Из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" из-за жары ввела ограничение движения с 10:00 до 22:00 на улицах Киева для тяжелых транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Об этом говорится в сообщении на странице Киевской городской государственной администрации в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Такие ограничения вводятся в период, когда температура воздуха достигает более +28 ° С.

КГГА сообщает, что полиция Киева будет контролировать соблюдение водителями грузовиков указанного ограничения движения.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит всех перевозчиков учитывать указанную информацию.

Как сообщали Українськi Новини, на Киев надвигается мощная гроза с опасным порывистым ветром.

Тем временем весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за 139 лет наблюдений, а на Закарпатье затоплены дома, села и теплицы с урожаем. Также на Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.