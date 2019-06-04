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04 червня 2019, вівторок, 14:56 34
Верховна Рада і партії 2019-06-04T17:15:03+03:00
Українські Новини
Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент

Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховна Рада відмовилася розглядати внесені Президентом Володимиром Зеленським законопроекти про забезпечення виборчих прав військовослужбовців на парламентських виборах і про імпічмент Президента.

За включення законопроекту №10356 про забезпечення виборчих прав військовослужбовців на парламентських виборах у порядок денний проголосували 109 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому також не був внесений до порядку денного другий законопроект Президента №10340 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", за який проголосували 110 депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Тим часом, 29 травня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.

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