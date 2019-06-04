Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент

Верховна Рада відмовилася розглядати внесені Президентом Володимиром Зеленським законопроекти про забезпечення виборчих прав військовослужбовців на парламентських виборах і про імпічмент Президента.

За включення законопроекту №10356 про забезпечення виборчих прав військовослужбовців на парламентських виборах у порядок денний проголосували 109 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

При цьому також не був внесений до порядку денного другий законопроект Президента №10340 "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)", за який проголосували 110 депутатів при мінімально необхідних 226.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Тим часом, 29 травня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.