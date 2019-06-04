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04 июня 2019, вторник, 13:35 405
Силовые структуры 2019-06-04T13:35:55+03:00
Українські Новини
Замминистра обороны Павловский решил уволиться

Замминистра обороны Павловский решил уволиться

Игорь Павловский Фото: 112.ua
Игорь Павловский Фото: 112.ua

Заместитель министра обороны Игорь Павловский решил уволиться.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"Во исполнение требований закона "О национальной безопасности Украины", указа Президента "О Стратегическом оборонном бюллетене Украины", где определены принципы внедрения демократически гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - сказано в нем.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко.

Ранее Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко.

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