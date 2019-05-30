Зеленський внесе новий законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявляє, що Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроект про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення 31 травня.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Завтра буде внесений закон про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке було скасовано Конституційним Судом", - сказав він.

За його словами, Конституційний Суд перебуває під впливом колишнього Президента Петра Порошенка, і це загальновідомий факт".

Як повідомляли Українські Новини, до цього НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення так, притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення визнано неконституційним. Президент наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

Тим часом, 29 червня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента