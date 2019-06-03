Зеленський запропонував Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді повернути кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Відповідний законопроект №10358 зареєстрований в Раді 3 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, придбання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує його доходи більш ніж на 12 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на даний момент 204 тис. гривень) карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Крім цього, законопроектом передбачається введення в Цивільному кодексі окремого підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необгрунтованими, і межа вартості таких активів (вартість, яка в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

При цьому за результатами визнання необгрунтованими активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та стягнення таких активів пропонується передбачити звільнення зазначених осіб.

Розгляд справ про визнання необгрунтованими активів та їх стягнення на користь держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

При цьому право на звернення до суду з відповідним позовом пропонується надати Національному антикорупційному бюро (НАБУ) за погодженням з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), крім справ, де відповідачем є посадова особа НАБУ і прокурори САП.

У таких випадках право на звернення з відповідним позовом пропонується надати прокурорам Генеральної прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, раніше НАБУ закрило всі справи про незаконне збагачення після визнання притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення неконституційним. Президент наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань.

Тим часом, 29 червня Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.

Раніше Рада планувала змінити законодавство про незаконне збагачення.

Тільки звинувачення Омеляна в незаконному збагаченні було передано до суду.

У грудні 2017 року 59 депутатів Верховної Ради просили Конституційний Суд визнати неконституційним притягнення чиновників до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.