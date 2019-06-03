Кучма в Мінську хоче ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю

Колишній Президент (1994-2005), представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кучма має намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Під час зустрічі в понеділок із членами української делегації ТКГ Президент Володимир Зеленський обговорив перспективи активізації переговорного процесу і необхідні кроки для цього.

"Проблема безпеки - одне з головних питань", - сказав Кучма.

З його слів, уже є пропозиції, які можуть допомогти активізувати "мінський процес".

Керівник української частини ТКГ також зазначив, що є питання, які потребують законодавчого врегулювання з боку України.

Кучма повідомив, що ініціюватиме припинення бойових дій на час жнив.

У зустрічі взяли участь, зокрема, секретар РНБО Олександр Данилюк, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, заступник голови Адміністрації Президента Володимир Пристайко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, дипломат Олександр Моцик, генерал-майор Богдан Бондар, голова громадської організації "Український інститут з прав людини" Валерія Лутковська.

Як повідомляли Українські Новини, Кучма очолить українську частину ТКГ на переговорах у Мінську.

Раніше колишній Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.