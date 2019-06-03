Кучма в Мінську хоче ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю

Колишній Президент (1994-2005), представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кучма має намір ініціювати перемир'я на Донбасі на час збирання врожаю.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nПід час зустрічі в понеділок із членами української делегації ТКГ Президент Володимир Зеленський обговорив перспективи активізації переговорного процесу і необхідні кроки для цього.\r\n"Проблема безпеки - одне з головних питань", - сказав Кучма.\r\nЗ його слів, уже є пропозиції, які можуть допомогти активізувати "мінський процес".\r\nКерівник української частини ТКГ також зазначив, що є питання, які потребують законодавчого врегулювання з боку України.\r\nКучма повідомив, що ініціюватиме припинення бойових дій на час жнив.\r\nУ зустрічі взяли участь, зокрема, секретар РНБО Олександр Данилюк, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, заступник голови Адміністрації Президента Володимир Пристайко, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, дипломат Олександр Моцик, генерал-майор Богдан Бондар, голова громадської організації "Український інститут з прав людини" Валерія Лутковська.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кучма очолить українську частину ТКГ на переговорах у Мінську.\r\nРаніше колишній Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.