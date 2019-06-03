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03 июня 2019, понедельник, 12:25 599
Выборы 2019-06-03T12:40:10+03:00
Українські Новини
На выборах в Раду "Слуга народа" проходит с огромным отрывом, на втором месте - платформа Бойко

На выборах в Раду "Слуга народа" проходит с огромным отрывом, на втором месте - платформа Бойко

Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховная Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

40,9% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые определились и будут голосовать, готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 11,1% - за "Оппозиционную платформу - За життя" и 10,5% - за партию "Европейская Солидарность" на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, среди тех, кто определился и будет голосовать, 9,3% респондентов выбрали бы партию "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 4,9% - "Сила и Честь" Игоря Смешко.

Таким образом, 5%-й барьер преодолевают 4 партии.

Кроме того 4,8% опрошенных проголосовали бы за "Гражданскую позицию", 3,2% - за "Оппозиционный блок - партия мира и развития", 3,3% - за "Голос" Святослава Вакарчука, 2,7% - за Радикальную партию Олега Ляшко, 1,7% - за "Объединение "Самопомощь", 2,3% - за "Всеукраинское Объединение "Свобода", 2,4% - за Оппозиционный блок - партия мира и развития".

46,1% опрошенных заявили, что точно пойдут на выборы Рады, 33,7% - скорее пойдут, 9,1% - точно не пойдут, 5,7% - скорее не пойдут, 5,3% - затруднились ответить.

Учредительный опрос проводился с 15 по 31 мая.

Были опрошены 2 100 совершеннолетних жителей во всех областях Украины (на подконтрольной территории).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, в "Самопомощи" назвали депутатов, которые возглавят избирательный список на выборах.

Тем временем, "Слуга народа" не будет объединяться с "Партией мэров" или другими в ходе выборов в Раду.

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