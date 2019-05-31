Курс рубля в киевских обменниках перед выходными подскочил

В пятницу, 31 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 30 мая вырос на 4 копейки и составил 3,68 гривен за 10 рублей, а курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 31 мая:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,68 4,21 Максимальный 4,00 5,00 Минимальный 2,50 4,06

Как сообщали Українські Новини, доллар взлетел еще на 18 копеек, а евро - почти на 30 в четверг.

Ранее официальный курс гривны рухнул почти на 30 копеек.

Тем временем, обвал гривны на межбанке продолжается третий день подряд.