У понеділок рубль подешевшав

У понеділок, 3 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 31 травня знизився на 3 копійки і склав 3,65 гривень за 10 рублів, а курс продажу не змінився і становив 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс рубля в київських обмінниках на 3 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,65\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,06\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після вихідних долар різко впав у київських обмінниках.\r\nТакож НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка.