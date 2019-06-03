У понеділок рубль подешевшав

Матіос проведе нараду з керівництвом Генштабу, МЗС та СБУ через відео про окупацію Буковини 20:22

Справи проти Порошенка за заявами Портнова мають правову перспективу, - Труба 10:41

Були без свідомості п'яні: бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські визнали свою провину 19:57

В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34