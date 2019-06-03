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03 червня 2019, понеділок, 11:39 10
Економіка 2019-06-03T12:30:02+03:00
Українські Новини
У понеділок рубль подешевшав

У понеділок рубль подешевшав

Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривня. Фото: Gorlovka.Today

У понеділок, 3 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 31 травня знизився на 3 копійки і склав 3,65 гривень за 10 рублів, а курс продажу не змінився і становив 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс рубля в київських обмінниках на 3 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,65 4,21
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 4,06

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних долар різко впав у київських обмінниках.

Також НБУ зміцнив гривню до долара з понеділка.

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