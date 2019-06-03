Остаток средств на едином казначейском счете в мае сократился на 19,8%

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в мае сократился на 19,8% с 36,850 млрд гривен (на 1 мая) до 29,539 млрд гривен (на 1 июня).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял по состоянию на 1 марта – 8,196 млрд гривен, а максимальный – 36,850 млрд гривен - на 1 мая.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В 2017 году остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в апреле перечислил в госбюджет 47,6 млрд гривен своей прибыли.

На 1 мая 2019 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,2% по сравнению с 1 апреля до 2 615,391 млн гривен.