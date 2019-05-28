В апреле банки заработали более 5 млрд гривен

В апреле платежеспособные банки получили 5,2 млрд гривен чистой прибыли.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nДоходы банков за январь-апрель составили 77,064 млрд гривен, расходы – 58,949 млрд гривен.\r\nЧистая прибыль банков за январь-апрель составила 18,115 млрд гривен, в апреле банки заработали 5,213 млрд гривен.\r\nПроцентные доходы банков в январе-апреле составили 50,580 млрд гривен, расходы – 24,539 млрд гривен, комиссионные доходы – 18,939 млрд гривен, расходы – 5,250 млрд гривен.\r\nВ 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.\r\nПо итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.\r\nКак сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт, установив дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.\r\nКредитование физических лиц в Украине продолжило расти в первом квартале. Так, оно возросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.