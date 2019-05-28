В апреле банки заработали более 5 млрд гривен

В апреле платежеспособные банки получили 5,2 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Доходы банков за январь-апрель составили 77,064 млрд гривен, расходы – 58,949 млрд гривен.

Чистая прибыль банков за январь-апрель составила 18,115 млрд гривен, в апреле банки заработали 5,213 млрд гривен.

Процентные доходы банков в январе-апреле составили 50,580 млрд гривен, расходы – 24,539 млрд гривен, комиссионные доходы – 18,939 млрд гривен, расходы – 5,250 млрд гривен.

В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.

По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт, установив дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.

Кредитование физических лиц в Украине продолжило расти в первом квартале. Так, оно возросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.