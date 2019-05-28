подписаться на рассылку
26.1 26.5
29 29.65
˟
ONLINE
28.05.19 11:00 Пресс-конференция: "Усиление контроля за оборотом нефтепродуктов залог защиты интересов государства и потребителей"

28 мая 2019, вторник, 08:52 131
Финансы 2019-05-28T08:52:02+03:00
Українські Новини
В апреле банки заработали более 5 млрд гривен

В апреле банки заработали более 5 млрд гривен

В апреле платежеспособные банки получили 5,2 млрд гривен чистой прибыли.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Доходы банков за январь-апрель составили 77,064 млрд гривен, расходы – 58,949 млрд гривен.

Чистая прибыль банков за январь-апрель составила 18,115 млрд гривен, в апреле банки заработали 5,213 млрд гривен.

Процентные доходы банков в январе-апреле составили 50,580 млрд гривен, расходы – 24,539 млрд гривен, комиссионные доходы – 18,939 млрд гривен, расходы – 5,250 млрд гривен.

В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли.

По итогам 2017 года убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины намерен усилить защиту прав пользователей платежных карт, установив дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.

Кредитование физических лиц в Украине продолжило расти в первом квартале. Так, оно возросло на 5,8% за квартал и на 34,4% год к году.

Больше новостей о: НБУ Банки Прибыль Отчет финотчет

Архив
Новости
Киевлян предупредили о сильных порывах ветра 09:45
Партия Гройсмана хочет провести съезд до 9 июня 09:25
В Киеве родители больных детей протестуют против закрытия детской больницы, - СМИ 09:19
В Запорожье мужчина погиб из-за падения с недостроенного моста 09:04
В апреле банки заработали более 5 млрд гривен 08:52
больше новостей
Пьер Ате. Фото: people.bfmtv
Звезда фильма "Анжелика" скончался в Париже 20:22
Пробег под Каштанами. Фото: Информатор.
Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами" 19:45
От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей 06:00 Карта
Лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны 06:00 Карта
Завтра часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6 14:55
больше новостей
На Банковой протестуют против закрытия Киевской детской больницы №7 16:05
В Киеве сотни людей имеют поддельные адвокатские свидетельства, - Глава совета адвокатов Рябенко 14:48
Украина потеряет миллиардные инвестиции и тысячи рабочих мест в случае отказа от запуска рынка электроэнергии с 1 июля, – Федерация работодателей ТЭК 14:40 Документ
НАБУ открыло дело на чиновников МОН за злоупотребления с образованием Гройсмана 06:00
Лопнуло стекло на пешеходном мосту
Треснуло стекло: открытый накануне в Киеве пешеходный мост закрыли 17:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok