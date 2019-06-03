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03 червня 2019, понеділок, 09:55 28
Фінанси 2019-06-03T12:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ в квітні перерахував до держбюджету 47,6 млрд

НБУ в квітні перерахував до держбюджету 47,6 млрд

НБУ перерахував до держбюджету повний обсяг прибутку звий
НБУ перерахував до держбюджету повний обсяг прибутку звий

Національний банк у квітні перерахував до держбюджету 47,6 млрд гривень прибутку.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

Наголошується, що в квітні держбюджет був виконаний зі значним профіцитом (24,4 млрд гривень), ключову роль у формуванні якого зіграло перерахування прибутку НБУ за 2018 рік.

Так у квітні НБУ перерахував до держбюджету 47,6 млрд гривень звий прибутку до розподілу (або повний обсяг, який передбачений законодавством).

В результаті цього неподаткові надходження збільшилися більш ніж в два рази в порівнянні з попереднім роком.

Запланований прибуток НБУ, яка підлягає перерахуванню до держбюджету, згідно із законом про держбюджет-2019 становить 47,6 млрд гривень.

23 квітня рада Національного банку затвердив річну фінансову звітність та кошторис регулятора за 2018 рік.

Затверджені зобов'язання Національного банку україни перед державним бюджетом за 2018 – 64 878 456 239,04 гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні платоспроможні банки отримали 5,2 млрд гривень чистого прибутку.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році.

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