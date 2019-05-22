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22.05.19 11:00 Брифинг: "Негативное освещение и игнорирование реформ - избирательная технология"

22 мая 2019, среда, 11:16 1653
Внешняя политика 2019-05-22T11:30:18+03:00
Українські Новини
Супрун призвала ООН изгнать Россию из Совбеза во время выступления в Женеве

Супрун призвала ООН изгнать Россию из Совбеза во время выступления в Женеве

Ульяна Супрун.
Ульяна Супрун.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время выступления на 72-й сессии Всемирной организации здравоохранения в Женеве призвала ООН исключить Россию из Совета безопасности организации. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

"ООН не должны толерировать присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока те не вернутся к системе международного права, начиная с вывода их войск и командных структур с оккупированных территорий Украины (Донбасса и Крыма) и освобождения всех военнопленных и политических заключенных", - заявила Супрун.

И.о. министра отметила, что раздача российских паспортов на оккупированных территориях, принудительно или добровольно, является еще одним актом агрессии, а требование наличия российского паспорта для получения медицинской помощи - является нарушением прав человека.

"Страны-члены ВОЗ и другие международные организации должны говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета, иначе вы рискуете стать заложниками Кремля", - добавила Супрун.

Как сообщали Українські Новини, Супрун улетела из Украины сразу после инаугурации Зеленского.

Также Супрун рассказала, собирается ли она в отставку. Ранее Супрун заявила, что готова возглавить Минздрав в новом правительстве, но при одном условии.

Больше новостей о: российская агрессия Совбез ООН Ульяна Супрун

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