Супрун рассказала, собирается ли она в отставку

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун намерена продолжить работать на своей должности.

Об этом она сообщила Українським Новинам.

"Я остаюсь работать", - сказала она.

По ее словам, после выборов Верховную Раду, скорее всего будет сформирован новый Кабинет Министров.

Она добавила, что готова проводить реформы в секторе здравоохранения, поскольку еще нужно много принять изменений.

Как сообщали Українські Новини, после резкого подорожания лука Супрун рассказала, какой он плохой - мало витаминов, вызывает аллергию и многим не по вкусу.

Также чиновница дала советы, как успокоиться и не паниковать.