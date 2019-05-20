Супрун рассказала, собирается ли она в отставку

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун намерена продолжить работать на своей должности.\r\nОб этом она сообщила Українським Новинам.\r\n"Я остаюсь работать", - сказала она.\r\nПо ее словам, после выборов Верховную Раду, скорее всего будет сформирован новый Кабинет Министров.\r\nОна добавила, что готова проводить реформы в секторе здравоохранения, поскольку еще нужно много принять изменений.\r\nКак сообщали Українські Новини, после резкого подорожания лука Супрун рассказала, какой он плохой - мало витаминов, вызывает аллергию и многим не по вкусу.\r\nТакже чиновница дала советы, как успокоиться и не паниковать.