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02 червня 2019, неділя, 17:54 8
Суспільство 2019-06-02T18:30:01+03:00
Українські Новини
Супрун не збирається залишати Україну навіть у разі відставки з посади

Супрун не збирається залишати Україну навіть у разі відставки з посади

Уляна Супрун
Уляна Супрун

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка розповіла, чи збирається у відставку, планує залишитися і працювати в Україні, навіть якщо після завершення парламентських виборів не буде виконувати обов'язки глави МОЗ. Про це Супрун заявила інтерв'ю журналу НВ.

"Я громадянка України. Я залишаюся в Україні і далі буду працювати тут. І сподіваюся, що зможу будь-яким способом далі допомагати, щоб ця трансформація (у сфері медицини) відбувалася", - заявила Супрун.

Так, Супрун вважає, що вже є частиною української політики, оскільки виконує обов'язки міністра.

"Подивимося, як буде далі. Я б хотіла бути на тому місці, де буду допомагати розвивати не тільки здоров'я, але і будь-які справи на користь України", - додала вона.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун закликала ООН вигнати Росію з Радбезу під час виступу в Женеві.

Раніше Супрун заробила вдвічі менше своїх заступників навіть з надбавками і відрядними.

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