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02 июня 2019, воскресенье, 14:20 23
Происшествия 2019-06-02T15:00:01+03:00
Українські Новини
В Венеции круизный лайнер протаранил причал и туристический катер: есть пострадавшие

В Венеции круизный лайнер протаранил причал и туристический катер: есть пострадавшие

Таран в Венеции. Фото: Ansa
Таран в Венеции. Фото: Ansa

Круизный лайнер потерял управление при заходе в Венецию в воскресенье, и врезался в причал и в туристический теплоход.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Круизный лайнер "Opera" судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

Два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы.

Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани. "Opera", построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Как сообщали Українські Новини, в центре Будапешта напротив парламента прогулочный катер затонул на Дунае: погибли туристы из Южной Кореи. Капитаном корабля, протаранившего теплоход в Будапеште, оказался украинец, его задержали .

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