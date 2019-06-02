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02 червня 2019, неділя, 11:15 16
Події 2019-06-02T11:18:18+03:00
Українські Новини
Грози зі шквалами знеструмили 184 населених пункти у 7 областях України

Грози зі шквалами знеструмили 184 населених пункти у 7 областях України

Гроза на Закарпатті. Фото: mukachevo.net
Гроза на Закарпатті. Фото: mukachevo.net

184 населених пункти у 7 областях знеструмлені через погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

Наголошується, що в ніч з 1 на 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередачі було знеструмлено 184 населених пункти у 7 областях.

Були знеструмлені в Полтавській області - 46 населених пунктів, у Київській - 40, Вінницькій - 38, Черкаській - 35, Кіровоградській - 15, Дніпропетровській - 5 і Сумській - 5 населених пунктів.

Бригади обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів.

Як повідомляли Українські Новини, 2 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Раніше українців попередили про різке погіршення погоди в 5 областях. Також з'явився прогноз погоди на перший день літа та початок.

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