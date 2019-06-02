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02 июня 2019, воскресенье, 10:45 105
Силовые структуры 2019-06-02T11:45:01+03:00
Українські Новини
Сутки в ООС: 15 обстрелов боевиков, ранен воин ВСУ

Сутки в ООС: 15 обстрелов боевиков, ранен воин ВСУ

Обстрелы Фото: Минобороны Украины
Обстрелы Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения ООС 1 июня боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в ходе обстрелов боевики использовали запрещенные соглашениями системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. Кроме того, они использовали БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы вблизи Новоселовки второй, Песков, Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика. Также боевики стреляли вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого и Опытного.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. С начала текущих суток уже зафиксированы 2 обстрела, потерь нет.

Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ.

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 31 мая, двое военных ранены.

Кроме того, оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.

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