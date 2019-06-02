Сутки в ООС: 15 обстрелов боевиков, ранен воин ВСУ

В зоне проведения ООС 1 июня боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.\r\nВ частности, в ходе обстрелов боевики использовали запрещенные соглашениями системы калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. Кроме того, они использовали БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.\r\nОбстрелы были зафиксированы вблизи Новоселовки второй, Песков, Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика. Также боевики стреляли вблизи Авдеевки, Верхнеторецкого и Опытного.\r\nВ результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. С начала текущих суток уже зафиксированы 2 обстрела, потерь нет.\r\nКак сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли Сентяновку и пытались обвинить в этом ВСУ.\r\nБоевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 31 мая, двое военных ранены.\r\nКроме того, оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.