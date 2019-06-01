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01 июня 2019, суббота, 14:16 993
Кабмин 2019-06-01T14:20:26+03:00
Українські Новини
Есть угроза нацбезопасности: Данилюк рассказал о результатах первого заседания СНБО

Есть угроза нацбезопасности: Данилюк рассказал о результатах первого заседания СНБО

СНБО. Фото: Телеграф
СНБО. Фото: Телеграф

На первом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое состоялось 31 мая в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского, были обнаружены несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности.

Об этом у себя на страницу в Facebook написал секретарь СНБО Александр Данилюк, передают Українськi Новини.

При этом, по его словам, во время обсуждения удалось решить некоторые насущные вопросы.

В частности, в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт.

"Правительство вводит эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего - усиление безопасности шахтеров. Также по инициативе Президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей", - сообщил Данилюк.

Также, по словам главы СНБО, в случае необходимости ведомство подключиться к решению критической ситуации с функционированием предприятия "Вода Донбасса". 

"Правительство ее решит быстрее. Это - восстановление водоснабжения для более 100 000 наших граждан", - сообщил он.

По словам чиновника, также были проанализированы возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, а также целесообразность его отсрочки.

По его словам, премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию - независимо от даты введения. 

Напомним, 31 мая Зеленский обновил состав СНБО. 28 мая Зеленский назначил бывшего министра финансов, одного из основных экспертов своего избирательного штаба Данилюка секретарем СНБО.

СНБО на своем первом заседании рассмотрело войну на востоке страны, а второе заседание будет посвящено проблемам энергетической сферы.

 

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