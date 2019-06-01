Бойко рассказал, как голодных шахтеров заставляют работать в шахте

Уходящая власть оставляет очень тяжелое наследие по разным направлениям, в том числе и в энергетике. Об этом народный депутат, основатель Оппозиционной платформы - "За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщает сайт Оппозиционной платформы.

"Неужели кому-то непонятно, что шахтерам надо платить зарплату, потому что это тяжелый и опасный труд. И то, что натворили за последние пять лет, когда вот это гнусное явление – невыплаты зарплаты людям - появилось вообще у шахтеров, я как министр энергетики в прошлом, не могу с этим смириться. У меня в голове не укладывается, как можно - месяцами людям не платить зарплату, заставлять голодными идти в шахту и что-то с них еще требовать", - сказал он.

Юрий Бойко подчеркнул, что угольная отрасль - это одна из основ энергетической безопасности страны.

"И, конечно, спрос должен быть в первую очередь с правительства, которое довело до того, что людям не платят зарплату. Эта проблема возникла четыре года назад, раньше о ней вообще никто и не знал: мы всегда платили зарплату, и она была достойная, и люди не уезжали куда-то на заработки", - отметил оппозиционный политик.

Он подчеркнул, что если раньше горнорабочий зарабатывал 12 тысяч гривен при курсе 8 гривен за доллар, то сейчас он тоже зарабатывает 12 тысяч, но курс доллара изменился

"Однако самое главное не это, самое главное, что людям не платят эти деньги. И это на государственных шахтах, которых 33 в стране", - отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос о теневых схемах в угольной отрасли, народный депутат назвал ситуацию дикой.

"Теневые схемы, которые в последние годы процветали в угольной отрасли, которые её угробили, довели до неплатежей, должны быть остановлены немедленно. Все это, безусловно, ответственность правительства и отраслевого министра. Все знают фамилии так называемых кураторов теневых потоков. Создалась дикая ситуация. С одной стороны, есть министр, который обязан выплачивать зарплату, осуществлять контроль за работой отрасли, выполнять производственные показатели, при этом у него сидят люди, которые отвечают за то, что потоки денег идут не на реконструкцию, не на зарядку новых лав, не на зарплату, а уходят окружению бывшего президента. Журналисты называли эти фамилии, они известны давно. Мы делали по ним депутатские запросы, нам отвечали, что разберутся, примут меры. Это все свидетельствует только об одном - это правительство во главе с премьер-министром должно уйти в отставку, потому что они просто не справляются с этой ситуацией и так по всем направлениям", - резюмировал Юрий Бойко.

https://www.youtube.com/watch?v=X3QbHdTFflY" frameborder="0" allowfullscreen>

Напомним, 29 мая на шахте во Львовской области произошла авария, погибли два шахтера. 31 мая Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Через две недели пообещали принять соответствующие решения.

Как сообщали Українські Новини, Бойко призвал оппозиционеров объединяться, проголосует за отставку правительства Гройсмана и хочет снизить тарифы на газ в 2 раза.