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01 червня 2019, субота, 13:06 11
Верховна Рада і партії 2019-06-01T14:30:01+03:00
Українські Новини
Бойко розповів, як голодних шахтарів змушують працювати в шахті

Бойко розповів, як голодних шахтарів змушують працювати в шахті

Юрій Бойко. Скріншот:
Юрій Бойко. Скріншот: "112"

Влада, що йде, залишає дуже важка спадщину за різними напрямками, в тому числі і в енергетиці. Про це народний депутат, засновник Опозиційної платформи - "За життя" Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє сайт Опозиційної платформи.

"Невже комусь незрозуміло, що шахтарям треба платити зарплату, тому що це важка і небезпечна праця. І те, що наробили за останні п’ять років, коли ось це мерзенне явище – невиплата зарплати людям – взагалі з’явилося у шахтарів, я як міністр енергетики у минулому, не можу з цим змиритися. У мене в голові не вкладається, як можна – місяцями людям не платити зарплату, змушувати голодними йти в шахту і щось із них ще вимагати", – сказав він.

Юрій Бойко підкреслив, що вугільна галузь – це одна з основ енергетичної безпеки країни.

"І, звичайно, вимагати треба в першу чергу з уряду, який довів до того, що людям не платять зарплату. Ця проблема виникла чотири роки тому, раніше про неї взагалі ніхто не знав: ми завжди платили зарплату, і вона була гідна, і люди не виїжджали кудись на заробітки", – зазначив опозиційний політик.

Він підкреслив, що якщо раніше гірник заробляв 12 тисяч гривень при курсі 8 гривень за долар, то зараз він теж заробляє 12 тисяч, але курс долара змінився

"Однак найголовніше не це, найголовніше, що людям не платять ці гроші. І це на державних шахтах, яких 33 в країні", – зазначив парламентар.

Відповідаючи на питання про тіньові схеми у вугільній галузі, народний депутат назвав ситуацію дикою.

"Тіньові схеми, які в останні роки процвітали у вугільній галузі, які її знищили і довели до неплатежів, повинні бути зупинені негайно. Все це, безумовно, відповідальність уряду і галузевого міністра. Всі знають прізвища так званих кураторів тіньових потоків. Створилася дика ситуація. З одного боку, є міністр, який зобов’язаний виплачувати зарплату, здійснювати контроль за роботою галузі, виконувати виробничі показники. При цьому у нього сидять люди, які відповідають за те, що потоки грошей йдуть не на реконструкцію чи зарядку нових лав, не на зарплату, а йдуть оточенню колишнього президента. Журналісти називали ці прізвища, вони відомі давно. Ми робили по них депутатські запити, нам відповідали, що розберуться, вживуть заходів. Це все свідчить тільки про одне – цей уряд на чолі з прем’єр-міністром має піти у відставку, тому що вони просто не справляються з цією ситуацією і так в усіх напрямках", – резюмував Юрій Бойко.

Нагадаємо, 29 травня на шахті у Львівській області сталася аварія, загинули два шахтарі. 31 травня Президент Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячене енергетичній безпеці. Через два тижні пообіцяли прийняти відповідні рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Бойко закликав опозиціонерів об'єднуватися, проголосує за відставку уряду Гройсмана і хоче знизити тарифи на газ в 2 рази.

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