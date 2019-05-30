Бойко призвал оппозиционеров объединяться

Депутат Верховной Рады Украины, основатель политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко призвал объединиться все оппозиционные политические силы в стране.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Парламентарий подчеркнул, что "Оппозиционаая платформа - За жизнь" будет делать все для того, чтобы оппозиция была единой. "Такой была наша позиция с самого начала. Мы считаем, что наш избиратель ждет консолидированных действий. Не мы были инициаторами раскола, который произошел прошлой осенью. Мы как раз были за объединение", - сказал политик.

Он также подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" открыта к объединению со всеми политическими силами и общественными организациями, кому важен мир в Украине и кто действительно готов бороться и защитить права и свободы людей.

"У нас есть своя идеологическая позиция. И я надеюсь, что все, кто разделяет нашу идеологическую позицию, наши принципы, а это - возвращение мира в Украину политическим путем, путем диалога и переговоров, прекращение тарифного геноцида, восстановление социальных норм, будут нашими союзниками", - подчеркнул Юрий Бойко.