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29 мая 2019, среда, 14:26 221
Верховная Рада и партии 2019-05-29T14:30:45+03:00
Українські Новини
Бойко проголосует за отставку правительства Гройсмана

Бойко проголосует за отставку правительства Гройсмана

Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховной Рады Украины, основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сообщил, что его политическое объединение проголосует за отставку правительства Гройсмана.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Мы не видим, каким образом они собираются выходить из экономического кризиса, в который погрузилась страна в результате, в том числе, действий правительства. Чиновники хотят как можно дольше продержаться на своих должностях, но это противоречит желанию народа", - сказал оппозиционный политик.

"Остатки правящей коалиции, я уверен, будут голосовать против отставки правительства. Они пытаются доказать, несмотря на политическую оплеуху, которую получили от граждан и они, и правительство, что работали хорошо. Но результаты выборов показали иное. Народ Украины дал оценку режиму, проголосовав против Порошенко, парламента и правительства. Весь этот режим 5 лет жил отдельной от страны жизнью и натворил много бед", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что этот парламент не способен и не будет принимать никаких действительно важных решений.

"Этот состав не способен принять решение по тем вопросам, которые действительно беспокоят людей. Будут протягивать какие-то лоббистские законы и принимать пустые декларации. Я не жду от этого состава Верховной Рады ничего хорошего. Нужно снять неприкосновенность с депутатов, принять Избирательный кодекс, прекратить тарифный геноцид, отправить в отставку Кабинет Министров. Именно таких действий от депутатов ждут люди. И за это нужно голосовать в первую очередь", - резюмировал Юрий Бойко.

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