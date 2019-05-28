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28 мая 2019, вторник, 17:07 47
Верховная Рада и партии 2019-05-28T17:07:31+03:00
Українські Новини
Бойко хочет снизить тарифы на газ в 2 раза

Бойко хочет снизить тарифы на газ в 2 раза

Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua
Юрий Бойко. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховной Рады Украины, основатель политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что тарифы на газ можно смело снижать более чем в 2 раза.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"И это не популизм, а экономически обоснованные расчеты. Соответствующий законопроект №9403 нашего авторства будет сегодня рассматриваться на комитете. Я надеюсь, что он пройдет комитет. Согласно законопроекту, цена газа для всех категорий потребителей не должна превышать 4 800 гривен за 1 тыс. кубометров. После переговоров, которые мы провели с руководством РФ, она может быть еще меньше – 3 800 гривен за 1 тыс. кубов", – сказал Юрий Бойко.

"Мы будем добиваться снижения тарифов. И призываем все ответственные политические силы поддержать нашу инициативу. Тарифный геноцид должен был остановлен. Это наша позиция, которую мы отстаивали с самого начала", – подчеркнул оппозиционный политик.

Также, по его словам, необходимо пересмотреть условия сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"В том виде, в котором сегодня существует сотрудничество с МВФ, оно невыгодно для Украины. Страна стала заложником бюрократов из МВФ. Нельзя так выстраивать отношения с фондом. Я имею право так говорить, потому что в свое время проводил переговоры с МВФ, и когда ставились такие же условия, мы отказались от продолжения сотрудничества. И такая же позиция должна быть сегодня. Нужно пересмотреть условия, реструктуризировать задолженность и выйти на выгодное для страны и людей, а не для бюрократов из МВФ, сотрудничество", - отметил Юрий Бойко.

"Сегодня мы стали заложниками позиции уходящей власти, которая бегала за кредитами и пренебрегала поддержкой собственного производителя. И теперь МВФ полностью ими управляет. Это абсолютно неправильно", - резюмировал оппозиционный политик.

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