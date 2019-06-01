подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 июня 2019, суббота, 10:42 359
Жизнь 2019-06-01T10:44:10+03:00
Українські Новини
Король ночи не приехал в Киев на Comic Con из-за госпитализации члена семьи

Король ночи не приехал в Киев на Comic Con из-за госпитализации члена семьи

Ричард Брейк. Скриншот: Kyiv Comic Con
Ричард Брейк. Скриншот: Kyiv Comic Con

Исполнитель роли Короля ночи в популярном сериале "Игра престолов" Ричард Брейк не приехал на ежегодный фестиваль популярной культуры в Киеве Kyiv Comic Con.

Об этом говорится в официальном заявлении фестиваля, передают Українські Новини.

"Утром мы должны были ехать встречать Ричарда Брейка, вместо этого получили сообщение. Его ближайшего члена семьи госпитализировано в критическом состоянии, и он не сможет приехать", - сказано в сообщении.

По заявлению организаторов, в программах фестиваля и в расписании встреча с Ричардом останется, потому что программы, плакаты и открытки уже напечатаны.

"Попробуем чем-то закрыть дыры в расписании, но это никак уже не утешит. Свяжитесь с системой продаж билетов, чтобы они помогли автоматически вернуть средства всем, кто покупал фото и автографы с Ричардом ", - сообщили организаторы.

Они добавили, что это худшее, что случалось с фестивалем за пять лет.

Как сообщали Українські Новини, Король ночи должен был приехать в Киев на Comic Con.

Также петиция с требованием переснять 8 сезон "Игры престолов" собрала больше миллиона подписей.

Тем временем Джордж Мартин рассказал о финале "Песни Льда и Пламени".

Больше новостей о: Игра престолов Comic Con Король ночи

Архив
Новости
Премии по 3 тыс. гривен получит одна категория военных, - Полторак 11:39
Трамп пригласил Зеленского в США 11:19
Запуск рынка электроэнергии создаст предпосылки для снижения тарифов для бизнеса 11:03
Боевики лишились ранеными пятерых "бойцов" за двух украинских военных на фронте 10:55
Король ночи не приехал в Киев на Comic Con из-за госпитализации члена семьи 10:42
больше новостей
Жара до +34 и грозы со шквалами: прогноз погоды на первый день лета 14:17
Кто вы и как вас зовут?: Самые смешные моменты встречи Зеленского с руководством фракций Рады 10:15
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Еще три праздника будут отмечаться на государственном уровне в 2019 06:45
Зеленский определил свой приоритет относительно Донбасса 21:16
больше новостей
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, - Голобуцкий 19:03
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну 19:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok