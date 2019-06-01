Законопроект підтримки територіальної цілісності України представлений у конгресі США

Конгресмени представили в палаті представників Конгресу США проект закону, який передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, розширення оборонної допомоги і надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці посольства України в США в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Співавторами законопроекту виступили керівники комітету в закордонних справах, конгресмен-демократ Еліот Енгель і республіканець Майкл Мак-Кол, а також голова та співголова підкомітету з питань Європи, Євразії, енергетики і навколишнього середовища цього комітету, демократ Віліам Кітінг і республіканець Адам Кінзінгер.

У проекті сказано, що політика США повинна включати підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, а також євроатлантичної та європейської інтеграції України, права народу приймати незалежні та суверенні рішення у сфері зовнішньої політики і політики безпеки, права України на захист від Росії, подальшого утвердження демократичних цінностей в Україні та боротьби з корупцією.

Крім цього, політика США повинна бути спрямована на неприйняття будь-яких територіальних змін України, засудження ув'язнення Росією 24 членів екіпажів суден українських ВМС.

Як повідомляли Українські Новини, США мають намір збільшити до 300 млн доларів фінансову підтримку безпеки в Україні у 2020 році.

Також в Конгресі США озвучили вимоги до Зеленського. Крім того, в США прийняли законопроект проти будівництва "Північного Потоку-2".

Тим часом демократи закликали Трампа залишити Йованович послом США в Україні.