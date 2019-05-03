подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 мая 2019, пятница, 13:43 3597
Внешняя политика 2019-05-03T13:44:04+03:00
Українські Новини
Реформы, стабильность, благосостояние: В Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому

Реформы, стабильность, благосостояние: В Конгрессе США озвучили требования к Зеленскому

Конгресс США. Фото: facebook.com/Посольства Украины в США
Конгресс США. Фото: facebook.com/Посольства Украины в США

В палате представителей конгресса США во время открытых слушаний озвучили задачи перед новым президентом Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

В частности, докладчиками-участниками дискуссии выступили бывшие помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд, координатор госдепартамента по санкционной политике Дэниел Фрид и действующий глава Института исследования войны Джон Кин. В частности, в США от Зеленского ожидают продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.

Согласно сообщению украинского посольства, члены конгресса США и эксперты отметили ключевые позиции:

  • США должны показать твердую поддержку Украины и принять непосредственную роль в развитии реформ и увеличить политическую, дипломатическую и военно-техническую помощь в борьбе против России;
  • США должны обратить особое внимание на наблюдение за ситуацией относительно безопасности в Азовском море;
  • важно усилить работу над увеличением санкций США против России в координации с европейскими партнерами;
  • США и Европа должны скоординировать свои позиции в энергетической сфере, чтобы противодействовать попыткам России манипулировать энергетическими ресурсами, в частности, проектом Северный поток-2, в политических целях.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.

Также в интервью изданию "РБК-Украина" 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.

В то же время, советник Зеленского Апаршин не рекомендует войну на Донбассе заканчивать военным путем.

 

Больше новостей о: Конгресс США Посольство США в Украине Владимир Зеленский

Архив
Новости
Порошенко не успел истратить 1 млрд гривен из бюджета на молодежь, поскольку не придумал как 14:56 Документ
Прокурор Крыма Мамедов задекларировал ружье Antonio Zoli и часы Rolex, Patek Philippe и Breguet 14:55
Прокурор Луганской области получил 1,7 миллиона доходов и разовую помощь в полторы тысячи гривен 14:53
Финансисты и химики в цене: В марте средняя зарплата в Украине резко возросла 14:50
Ярослав Дубневич. Фото: ipress.ua
Не коррупционер: суд обязал агента НАБУ Шевченко опровергнуть свои слова о депутате Дубневиче 14:29
больше новостей
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
Грозы и ветер: перед выходными Украину продолжит заливать дождями 13:22
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Трагедия 2 мая в Одессе. Скриншот видео youtube.cоm/news
Пять лет после трагедии 2 мая в Одессе: ООН представит результаты мониторинга 08:39
больше новостей
Новый начальник полиции Одессы Бех указал в декларации 435 тыс. гривен зарплаты, две квартиры и машины 21:40
Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014 12:20
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29
Трагедия 2 мая в Одессе. Скриншот видео youtube.cоm/news
Пять лет после трагедии 2 мая в Одессе: ООН представит результаты мониторинга 08:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok