ЦИК зарегистрировал 9 самовыдвиженцев в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 9 самовыдвиженцев кандидатами в депутаты Верховной Рады по одномандатным мажоритарным округам.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.\r\nСоответствующее решение было принято на заседании ЦИКа 31 мая.\r\nКроме того, комиссия предоставила разрешения 90 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля.\r\nВ заседании Комиссии был объявлен перерыв.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады.\r\nЦИК напомнил Кабмину, что не успевает напечатать бюллетени к выборам и просит помочь. Также ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады.