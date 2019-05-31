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31 мая 2019, пятница, 20:44 93
Выборы 2019-05-31T20:45:12+03:00
Українські Новини
ЦИК зарегистрировал 9 самовыдвиженцев в депутаты Рады

ЦИК зарегистрировал 9 самовыдвиженцев в депутаты Рады

ЦИК.
ЦИК.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 9 самовыдвиженцев кандидатами в депутаты Верховной Рады по одномандатным мажоритарным округам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа 31 мая.

Кроме того, комиссия предоставила разрешения 90 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля.

В заседании Комиссии был объявлен перерыв.

Как сообщали Українські Новини, в Украине началась избирательная кампания внеочередных выборов Рады.

ЦИК напомнил Кабмину, что не успевает напечатать бюллетени к выборам и просит помочь. Также ЦИК рассказал, кто войдет в состав окружкомов на внеочередных выборах Рады.

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