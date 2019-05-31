ЦВК зареєструвала 9 самовисуванців у депутати Ради

Центральна виборча комісія зареєструвала 9 самовисуванців кандидатами в депутати Верховної Ради на одномандатних мажоритарних округах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК 31 травня.

Крім того, комісія надала дозволи 90 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня.

У засіданні Комісії було оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні почалася виборча кампанія позачергових виборів Ради.

ЦВК нагадав Кабміну, що не встигає надрукувати бюлетені до виборів і просить допомогти. Також ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради.