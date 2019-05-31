ЦИК напомнил Кабмину, что не успевает напечатать бюллетени к выборам и просит помочь

Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги органов государственной власти для решения проблем с организацией государственных закупок для обеспечения избирательного процесса.

Об этом говорится в сообщении ЦИКа.

ЦИК подчеркивает, что краткосрочность и быстротечность избирательного процесса при досрочных парламентских выборах делает невозможным проведение закупок для обеспечения этого процесса в сроки, предусмотренные законом "О публичных закупках".

ЦИК отмечает, что, несмотря на обращение 24 мая к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости законодательного урегулирования этого вопроса, совещание по этой теме под руководством первого вице-премьера, министра экономики Стапана Кубива прошло только 29 мая.

На совещании вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что принятие изменений в закон в необходимые сроки маловероятно, учитывая скоротечность избирательного процесса и требование регламента парламента.

ЦИК подчеркивает, что проблема осуществления госзакупок для организации и подготовки выборов поднимается комиссией еще с 2016 года, причем в контексте обеспечения активного и пассивного избирательного права украинских граждан.

Комиссия считает безосновательными заявления Минэкономики относительно опасности осуществления закупок ЦИКом непрозрачно и неэффективно и подчеркивает, что именно Минэкономики, как орган, ответственный за госполитику в сфере госзакупок, должно было учесть многочисленные обращения ЦИКа для инициирования соответствующих законодательных изменений, что позволило бы избежать сложившейся критической ситуации.

"На указанном выше совещании также были высказаны позиции о возможности частичного урегулирования вопроса на уровне подзаконных актов. Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса. И ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему", - говорится в сообщении ЦИКа.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкономики предложило ЦИКу 2 пути решения проблемы с закупками для проведения внеочередных выборов Верховной Рады.

В частности, Минэкономики подготовило приказ №898 от 24 мая, который позволит ЦИКу разбить большие закупки на меньшие и провести переговорные процедуры.

При этом информация об объемах закупки и исполнителях договора будет отражена в системе электронных закупок Prozorro.

Второе предложение Минэкономики - принять компромиссный законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках", который первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов ранее официально направил председателю парламента и председателю комитета экономической политики.

Законопроект временно, а именно на период проведения досрочных выборов в парламент, выводит ЦИК из-под действия закона "О публичных закупках". Несмотря на то, что такая практика противоречит соответствующим директивам ЕС, Минэкономики выразило готовность пойти навстречу ЦИКу в этом вопросе.

ЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования.

Ранее закупки ЦИКа для парламентских выборов урегулируют только через 29 мая.

Также сообщалось, что ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.