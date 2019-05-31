ЦИК напомнил Кабмину, что не успевает напечатать бюллетени к выборам и просит помочь

Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги органов государственной власти для решения проблем с организацией государственных закупок для обеспечения избирательного процесса.\r\nОб этом говорится в сообщении ЦИКа.\r\nЦИК подчеркивает, что краткосрочность и быстротечность избирательного процесса при досрочных парламентских выборах делает невозможным проведение закупок для обеспечения этого процесса в сроки, предусмотренные законом "О публичных закупках".\r\nЦИК отмечает, что, несмотря на обращение 24 мая к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости законодательного урегулирования этого вопроса, совещание по этой теме под руководством первого вице-премьера, министра экономики Стапана Кубива прошло только 29 мая.\r\nНа совещании вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявила, что принятие изменений в закон в необходимые сроки маловероятно, учитывая скоротечность избирательного процесса и требование регламента парламента.\r\n ЦИК подчеркивает, что проблема осуществления госзакупок для организации и подготовки выборов поднимается комиссией еще с 2016 года, причем в контексте обеспечения активного и пассивного избирательного права украинских граждан.\r\nКомиссия считает безосновательными заявления Минэкономики относительно опасности осуществления закупок ЦИКом непрозрачно и неэффективно и подчеркивает, что именно Минэкономики, как орган, ответственный за госполитику в сфере госзакупок, должно было учесть многочисленные обращения ЦИКа для инициирования соответствующих законодательных изменений, что позволило бы избежать сложившейся критической ситуации.\r\n"На указанном выше совещании также были высказаны позиции о возможности частичного урегулирования вопроса на уровне подзаконных актов. Центральная избирательная комиссия приветствует любые шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса. И ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке иного нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему", - говорится в сообщении ЦИКа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Минэкономики предложило ЦИКу 2 пути решения проблемы с закупками для проведения внеочередных выборов Верховной Рады.\r\nВ частности, Минэкономики подготовило приказ №898 от 24 мая, который позволит ЦИКу разбить большие закупки на меньшие и провести переговорные процедуры.\r\nПри этом информация об объемах закупки и исполнителях договора будет отражена в системе электронных закупок Prozorro.\r\nВторое предложение Минэкономики - принять компромиссный законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках", который первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов ранее официально направил председателю парламента и председателю комитета экономической политики.\r\n Законопроект временно, а именно на период проведения досрочных выборов в парламент, выводит ЦИК из-под действия закона "О публичных закупках". Несмотря на то, что такая практика противоречит соответствующим директивам ЕС, Минэкономики выразило готовность пойти навстречу ЦИКу в этом вопросе.\r\nЦИК успевает напечатать бюллетени на 10 дней позже даты голосования.\r\nРанее закупки ЦИКа для парламентских выборов урегулируют только через 29 мая.\r\nТакже сообщалось, что ЦИК не может провести выборы и просит Раду с Президентом поменять закон о госзакупках.