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28 мая 2019, вторник, 14:25 1555
Верховная Рада и партии 2019-05-28T14:25:02+03:00
Українські Новини
Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии

Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии

Депутаты отказались включать в повестку дня сессии вопрос об отсрочке запуска нового рынка электроэнергии. Соответствующий законопроект не набрал достаточного количества голосов, информирует портал obozrevatel.com.

Лишь 158 депутатов проголосовали за включение в повестку для сессии законопроекта "О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "Заключительные и переходные положения Закона Украины "О рынке электроэнергии" (рег. № 10318, авторы А.Добродомов, Л.Пидлесецкий). Законопроект предусматривал перенесение запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля на 1 октября.

За отсрочку запуска энергореформы выступал Игорь Коломойский, утверждавший, что запуск рынка в срок приведет к росту тарифов на электроэнергию, и государство должно регулировать цены на электроэнергию. По его мнению ВР должна принять законопроект об отсрочке запуска рынка электроэнергии в первую очередь.

"О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - заявил Коломойский в интервью изданию "Украинская правда".

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