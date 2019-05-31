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31 травня 2019, пʼятниця, 19:19 9
Силові структури 2019-05-31T20:00:01+03:00
Українські Новини
За відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість, - Данилюк

За відтермінування запуску вільного ринку електроенергії в РНБО більшість, - Данилюк

Електроенергія. Фото: Бізнес Цензор
Електроенергія. Фото: Бізнес Цензор

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявляє, що більшість учасників присвяченого енергетичним проблемам засідання при РНБО виступають за відстрочку запланованого на 1 липня запуску вільного ринку електроенергії, який Рада відмовилася відкладати 28 травня.

Про це він повідомив на брифінгу після засідання.

"Більшість учасників засідання зійшлися на тому, що запуск ринку потрібно відкласти і питання - робити це на три місяці, на 9 місяців, на рік. Але була і позиція, що потрібно готуватися, що він все-таки буде запроваджений (з 1 липня)", - сказав Данилюк.

У засіданні окрім безпосередньо членів РНБО брало участь широке коло представників влади, парламентаріїв, учасників ринку енергетики.

При цьому, зі слів Данилюка, регулятор ринку і профільне міністерство рапортують про готовність до його запуску, а учасники ринку і парламентарії виступають за перенесення.

Як аргументи щодо необхідності перенесення, зі слів Данилюка, учасники ринку насамперед називали неготовність системи розрахунків, а також небезпеку стрибка цін після запуску.

Данилюк підкреслив, що було досягнуто домовленість про те, що Кабмін має максимально врахувати всі позиції, в тому числі й міжнародних партнерів, і підготувати свої пропозиції, а потім або внести їх самостійно на розгляд Ради або винести їх на обговорення на новому засіданні РНБО.

Він додав, що багато чого залежатиме від здатності Верховної Ради розглянути законопроект як позачерговий.

Як повідомляли Українські Новини, у ЄБРР вважають, що відстрочка запуску вільного ринку електроенергії в Україні необхідна.

Також представництво ЄС рекомендує відстрочити введення нового ринку електроенергії в Україні.

Тим часом Данилюк розповів, яким темам РНБО присвятить перші два засідання.

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