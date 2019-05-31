Аудит "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони

На початку січня цього року Державна аудиторська служба направила на розгляд Кабінету Міністрів результати перевірки Миколаївської, Житомирської, Харківської, Київської бронетанкових заводів і Шепетівського ремонтного заводу за 2017-2018 роки, які входять до складу концерну "Укроборонпром". Повну копію листа оприлюднив проект "Марлін", передає "Економічна правда".\r\nПід час ревізії на Житомирському та Харківському бронетанкових заводах встановлено порушення фінансової дисципліни на 14,1 млн гривень, із яких до втрат призвели на суму 4,8 млн гривень.\r\nНесвоєчасне виконання державного оборонного замовлення військових формувань на Київському бронетанковому та Миколаївському бронетанковому заводах стало підставою для формування штрафних санкцій сумою 10,6 млн гривень. Дані підприємства також втратили активи на суму 20,3 млн гривень через порушення договірної дисципліни. \r\nІгнорування наказу концерну "Укроборонпром" щодо переведення рахунків заводів на обслуговування до державних банків призвело до блокування 26,4 млн гривень Миколаївського бронетанкового заводу в ПАТ "Банк "Київська Русь".\r\nЧерез невключення до реєстру акцептованих вимог кредиторів під час ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" є ризик втрати Шепетівським ремонтним заводом 21,3 млн гривень. \r\nНа території п’яти згаданих підприємств розташоване військове майно, яке належить Міністерству оборони, однак зберігається безоплатно без укладання договорів. Через це бронетанкові заводи витратили на утримання майна понад 6,8 млн гривень власних коштів.\r\n"Військове майно зберігається на відкритих майданчиках, відбувається корозія металу, руйнування складових бронетехніки тощо, через що воно стає непридатним для подальшого використання", - зазначається у документі.\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nВитяг із листа аудиторів\r\nХарківський бронетанковий завод відремонтував засоби військового призначення у місцях розташування військової техніки на 1,7 млн гривень, які фактично не отримав.\r\nНе завершення розроблення стратегії розвитку на Київському бронетанковому заводі та не розроблення такої стратегії на Миколаївському бронетанковому заводі, відсутність тривалий час річних інвестиційних планів не сприяють ефективному та перспективному розвитку підприємств. Таких висновків дійшли аудитори. \r\nОкрім уряду наведена інформація для вжиття заходу передана концерну "Укроборонпром" та правоохоронним органам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, замість "Укроборонпрому" створять новий державний орган. Колишній Президент Петро Порошенко заявив, що про схеми в "Укроборонпромі" не знав.\r\nПісля цього Порошенко заявив про запуск міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром".