Аудит "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони

На початку січня цього року Державна аудиторська служба направила на розгляд Кабінету Міністрів результати перевірки Миколаївської, Житомирської, Харківської, Київської бронетанкових заводів і Шепетівського ремонтного заводу за 2017-2018 роки, які входять до складу концерну "Укроборонпром". Повну копію листа оприлюднив проект "Марлін", передає "Економічна правда".

Під час ревізії на Житомирському та Харківському бронетанкових заводах встановлено порушення фінансової дисципліни на 14,1 млн гривень, із яких до втрат призвели на суму 4,8 млн гривень.

Несвоєчасне виконання державного оборонного замовлення військових формувань на Київському бронетанковому та Миколаївському бронетанковому заводах стало підставою для формування штрафних санкцій сумою 10,6 млн гривень. Дані підприємства також втратили активи на суму 20,3 млн гривень через порушення договірної дисципліни.

Ігнорування наказу концерну "Укроборонпром" щодо переведення рахунків заводів на обслуговування до державних банків призвело до блокування 26,4 млн гривень Миколаївського бронетанкового заводу в ПАТ "Банк "Київська Русь".

Через невключення до реєстру акцептованих вимог кредиторів під час ліквідації ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" є ризик втрати Шепетівським ремонтним заводом 21,3 млн гривень.

На території п’яти згаданих підприємств розташоване військове майно, яке належить Міністерству оборони, однак зберігається безоплатно без укладання договорів. Через це бронетанкові заводи витратили на утримання майна понад 6,8 млн гривень власних коштів.

"Військове майно зберігається на відкритих майданчиках, відбувається корозія металу, руйнування складових бронетехніки тощо, через що воно стає непридатним для подальшого використання", - зазначається у документі.

Витяг із листа аудиторів

Харківський бронетанковий завод відремонтував засоби військового призначення у місцях розташування військової техніки на 1,7 млн гривень, які фактично не отримав.

Не завершення розроблення стратегії розвитку на Київському бронетанковому заводі та не розроблення такої стратегії на Миколаївському бронетанковому заводі, відсутність тривалий час річних інвестиційних планів не сприяють ефективному та перспективному розвитку підприємств. Таких висновків дійшли аудитори.

Окрім уряду наведена інформація для вжиття заходу передана концерну "Укроборонпром" та правоохоронним органам.

Як повідомляли Українські Новини, замість "Укроборонпрому" створять новий державний орган. Колишній Президент Петро Порошенко заявив, що про схеми в "Укроборонпромі" не знав.

Після цього Порошенко заявив про запуск міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром".