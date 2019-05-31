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31 мая 2019, пятница, 11:43 413
Выборы 2019-05-31T11:44:34+03:00
Українські Новини
Ради непредвзятости МВД: Аваков решил не участвовать в досрочных выборах Рады

Ради непредвзятости МВД: Аваков решил не участвовать в досрочных выборах Рады

Выборы 2019. Фото: kp
Выборы 2019. Фото: kp

Министр внутренних дел Арсен Аваков не будет участвовать в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал он.

По словам Авакова, его приказом все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса.

Также рабочая группа МВД возобновила свою работу по обеспечению избирательного процесса и тесное сотрудничество с партнерами - Центральной избирательной комиссией и гражданской сетью "Опора".

"Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности. Демократия - это прежде всего безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить", - добавил он.

Аваков подчеркнул, что он как министр честно выполняет свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Пограничной и Миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" ни с кем объединяться не будет на выборах в Раду.

Тем временем, Гордон возглавил предвыборный штаб партии Смешко "Сила и честь". А Вакарчук признался, кто финансирует его партию.

 

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