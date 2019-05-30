Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на формирование нового Кабинета Министров новой Верховной Радой в сентябре и считает, что Украина ведет две войны - с Россией и с коррупцией.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.\r\nЗеленский в ходе встречи с сенатором США Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в Украине, в частности внеочередные выборы Рады.\r\nЗеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.\r\n"Если бы этот парламент, который не работает, был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул глава государства.\r\nЗеленский и Портман во время встречи также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего для прекращения огня и обмена заложниками.\r\nЗеленский особо отметил активную позицию Сената США в введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи.\r\nБыла подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения "минских договоренностей".\r\nЗеленский и сенатор также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский создал делегацию в ООН во главе с Зеркаль и определился с кандидатом на должность своего спикера.\r\nТем временем Гройсман поблагодарил Раду за то, что его не отправили в отставку.