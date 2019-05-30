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30 мая 2019, четверг, 19:30 2852
Президент 2019-05-30T19:31:10+03:00
Українські Новини
Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну

Зеленский назвал второго врага, с которым Украина ведет войну

Президент Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube
Президент Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на формирование нового Кабинета Министров новой Верховной Радой в сентябре и считает, что Украина ведет две войны - с Россией и с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Зеленский в ходе встречи с сенатором США Робертом Портманом обсудил политическую ситуацию в Украине, в частности внеочередные выборы Рады.

Зеленский отметил, что роспуск парламента отвечает запросам общества, а благодаря проведению выборов в Раду в июле уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

"Если бы этот парламент, который не работает, был и дальше, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - подчеркнул глава государства.

Зеленский и Портман во время встречи также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего для прекращения огня и обмена заложниками.

Зеленский особо отметил активную позицию Сената США в введении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи.

Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения "минских договоренностей".

Зеленский и сенатор также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский создал делегацию в ООН во главе с Зеркаль и определился с кандидатом на должность своего спикера.

Тем временем Гройсман поблагодарил Раду за то, что его не отправили в отставку.

Больше новостей о: Кабмин Коррупция Украина-США сенатор США Владимир Зеленский

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