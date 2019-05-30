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30 мая 2019, четверг, 19:15 1006
Силовые структуры 2019-05-30T19:15:27+03:00
Українські Новини
На Донбассе при минометном обстреле ранили воина ВСУ

На Донбассе при минометном обстреле ранили воина ВСУ

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 30 мая, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Противник обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле села Крымское из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Потери противника уточняются.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики лишились сразу троих "бойцов".

Оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.

Ранее на Донбассе боевики ранили воина ВСУ.

Больше новостей о: Обстрел Ранение Ситуация в зоне ООС военный ВСУ

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