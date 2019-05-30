На Донбассе при минометном обстреле ранили воина ВСУ

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в четверг, 30 мая, 1 военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.\r\n"С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня", - говорится в сообщении.\r\nПротивник обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" возле села Крымское из минометов калибра 82 мм.\r\nВследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Потери противника уточняются.\r\nКак сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики лишились сразу троих "бойцов".\r\nОккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком.\r\nРанее на Донбассе боевики ранили воина ВСУ.