Плохие условия и ужасная еда - надуманные причины, - Минюст о бунте заключенных в Одессе

Министерство юстиции заявляет, что Одесская колония №51 не может функционировать в нормальном режиме после бунта заключенных.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что начато служебное расследование для установления причин бунта.\r\n"Все надуманные причины, вроде плохих условий и ужасной еды, не более чем вымышленное объяснение своих действий. Безусловно, питание оставляет желать лучшего, но большинство пенсионеров нашей страны не имеет и такого рациона!" - написал Чернышов.\r\nПо его словам, последствия бунта катастрофичны для функционирования колонии.\r\n"Что имеем в результате бунта? Жители колонии значительно "улучшили" условия содержания своими действиями! Я бы еще понял, если бы все закончилось дежурной частью! Но разгромить баню и магазин... И где теперь им самим мыться? За счет кого ремонтировать помещения?... Все это привело к фактической невозможности дальнейшего функционирования учреждения в нормальном режиме", - написал замминистра.\r\nОн отметил, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на лечении пострадавших сотрудников колонии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 27 мая массовый бунт заключенных произошел в Одесской колонии №51.\r\nВ результате беспорядков были ранены 4 сотрудника колонии.\r\nРанее в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.