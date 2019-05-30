Плохие условия и ужасная еда - надуманные причины, - Минюст о бунте заключенных в Одессе

Министерство юстиции заявляет, что Одесская колония №51 не может функционировать в нормальном режиме после бунта заключенных.

Об этом в социальной сети Facebook написал заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українськi Новини.

Он отметил, что начато служебное расследование для установления причин бунта.

"Все надуманные причины, вроде плохих условий и ужасной еды, не более чем вымышленное объяснение своих действий. Безусловно, питание оставляет желать лучшего, но большинство пенсионеров нашей страны не имеет и такого рациона!" - написал Чернышов.

По его словам, последствия бунта катастрофичны для функционирования колонии.

"Что имеем в результате бунта? Жители колонии значительно "улучшили" условия содержания своими действиями! Я бы еще понял, если бы все закончилось дежурной частью! Но разгромить баню и магазин... И где теперь им самим мыться? За счет кого ремонтировать помещения?... Все это привело к фактической невозможности дальнейшего функционирования учреждения в нормальном режиме", - написал замминистра.

Он отметил, что в ближайшее время необходимо сосредоточиться на лечении пострадавших сотрудников колонии.

Как сообщали Українськi Новини, 27 мая массовый бунт заключенных произошел в Одесской колонии №51.

В результате беспорядков были ранены 4 сотрудника колонии.

Ранее в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.