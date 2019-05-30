Зеленский встретился с родственниками украинских заложников

Президент Владимир Зеленский обсудил с родственниками украинских заложников в России, Крыму и на Донбассе важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\n"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались", - обратился Зеленский к участникам встречи.\r\nГлава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.\r\nПрезидент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.\r\n"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул Зеленский.\r\nУчастники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский обещает быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками 22 мая в Донецкой области.\r\nТакже стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая.\r\nРанее в 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными.