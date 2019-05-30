подписаться на рассылку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 мая 2019, четверг, 17:45 106
Президент 2019-05-30T17:46:16+03:00
Українські Новини
Зеленский встретился с родственниками украинских заложников

Зеленский встретился с родственниками украинских заложников

Президент Владимир Зеленский обсудил с родственниками украинских заложников в России, Крыму и на Донбассе важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались", - обратился Зеленский к участникам встречи.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул Зеленский.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обещает быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками 22 мая в Донецкой области.

Также стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая.

Ранее в 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными. 

Больше новостей о: Заложники Военнопленные Владимир Зеленский

Архив
Новости
"Отказ покупать уголь львовских шахт компанией "Центрэнерго" делает их убыточными", - Бондарь 18:49
В УПЦ заявили, что в Ровенской епархии не было ни одного перехода общины в ПЦУ 18:37
Официальный курс гривны рухнул еще на 19 копеек перед выходными 18:15
Зарплата Ревы в 10 раз превысила оклад за счет материальной помощи 18:02 Документ
Плохие условия и ужасная еда - надуманные причины, - Минюст о бунте заключенных в Одессе 17:59
больше новостей
Зеленский определился с кандидатом на должность своего спикера 12:32
Перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен 10:54
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4 14:57
Гривна в среду обвалилась: официальный курс валют НБУ 06:15
В некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику 06:01
больше новостей
Александр Данилюк.
Серверы с секретной информацией из СНБО исчезли, - Данилюк 20:18
В Администрации Президента готовится отставка Луценко 14:10
Сенченко понимает риски для Украины на фоне кадрового вакуума, - военный эксперт Бадрак 12:33
Родители больных детей протестуют под КГГА против закрытия киевской детской клинической больнице №7 11:25 Видео
Рейдеры предпринимают попытки захвата ЖК "Чайка" в пригороде Киева, - Кулагин 12:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok