Зеленский встретился с родственниками украинских заложников

Президент Владимир Зеленский обсудил с родственниками украинских заложников в России, Крыму и на Донбассе важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались", - обратился Зеленский к участникам встречи.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения украинцев.

Президент подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за освобождение пленных.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул Зеленский.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обещает быстро и эффективно предпринять меры для освобождения 8 украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками 22 мая в Донецкой области.

Также стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая.

Ранее в 2018 году 25 ноября военные РФ около Керченского пролива захватили 2 украинских катера и буксир ВМС. Все 24 украинские военных моряка, захваченные возле Керченского пролива, заявили, что являются военнопленными.