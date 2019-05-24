МВФ продолжит сотрудничество с Украиной после выборов Рады и назначения Кабмина

Международный валютный фонд, миссия которого сократила график работы в Украине, продолжит сотрудничество с Украиной относительно пересмотра программы stand by после досрочных выборов Верховной Рады и назначения нового состава Кабинета Министров.

Об этом в ходе брифинга сообщил директор пресс-офиса МВФ Джери Райс, передают Українські Новини.

"Как только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - сказал он.

При этом Райс добавил, что на данный момент миссия фонда находится в Украине и продолжает свою работу.

Представитель МВФ добавил, что фонд не комментирует политических изменений в любой стране.

Как писали Українські Новини в публикации, ожидать выделение Украине $1,3 млрд очередного транша кредита МВФ в ближайшее время оснований нет.

Тем временем, Зеленский встретится с миссией МВФ на следующей неделе.