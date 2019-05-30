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30 травня 2019, четвер, 17:13 68
Економіка 2019-05-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Місія МВФ поїхала з України

Місія МВФ поїхала з України

МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Місія Міжнародного валютного фонду готова повернутися в Україну після дострокових виборів Верховної Ради та призначення нового складу Кабінету Міністрів.

Про це сказано в повідомленні МВФ, передають Українські Новини.

Місія МВФ на чолі з Роном ван Роденом відвідала Київ у період з 21 по 29 травня 2019 для обговорення останніх політичних та економічних подій.

"У команди фахівців МВФ були дуже плідні дискусії з владою України, включаючи Президента Зеленського, про перегляд програми stand-by між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку про реалістичність грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики", - повідомив Рон ван Роден.

Як писали Українські Новини публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

В МВФ заявили, що продовжать співпрацю з Україною після виборів Ради і призначення Кабміну.

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

Тим часом, Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.

 

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