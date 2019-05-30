После крушения вертолета над Ровенской областью запретили полеты

После катастрофы военного вертолета в Ровенской области запретили полеты. Об этом сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Шур, передает 112.

"Сейчас полеты запрещены, продолжаются следственные действия. Это был не первый полет, была вторая летная смена на этой неделе. По плану с 18:00 мы проводили полеты. Машина была после капитального ремонта, не могу сказать год техники", - заявил Шур.

"Лейтенант Павел Дацюк был бортовым техником, а капитан Василий Романюк был бортовым техником-инструктором. В летной практике есть такое, что не можешь ты за один день полететь самостоятельно и выполнять все необходимые задачи. Порядок допуска к выполнению самостоятельных полетов как у летчиков, так и бортовых техников", - рассказал заместитель командира бригады.

Шур рассказал, что военные, которые были на борту, были опытные.

"Это (Игорь Мазепа) командир нашей бригады, опытный летчик первого класса. Участвовал с самого начала в событиях, происходивших на востоке страны. Имеет государственную награду за выполнение различных заданий. Им было спасено очень много раненых из опасных участков передовой. Весь экипаж был опытный. Кроме того, почти все они неоднократно принимали участие в миротворческих операциях. Опыт огромный", - добавил Шур.

Заместитель командира бригады также сообщил, что эти полеты были ночные, без очков ночного видения.

Также стали известны имена четырех военнослужащих, которые погибли вчера при крушении вертолета в Ровенской области.

ГБР начало расследование крушение вертолета в Ровенской области.

Также Зеленский поручил Генштабу взять под контроль расследование крушение вертолета Ми-8.