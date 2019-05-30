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30 травня 2019, четвер, 12:32 23
Президент 2019-05-30T13:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера

Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера

Зеленський. Фото: АП
Зеленський. Фото: АП

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатом на посаду спікера Президента.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Зеленського.

Члени конкурсної комісії відібрали ТОП-10 кандидатів і вже провели співбесіди з усіма.

"З кандидатом на посаду спікера вже визначилися. У найближчі кілька днів буде призначення", - сказав співробітник прес-служби.

При цьому співрозмовник не став називати ім'я і прізвище цього кандидата, повідомив лише, що це журналістка.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив собі другого радника.

Також Зеленський призначив заступника голови Адміністрації Гончарука.

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