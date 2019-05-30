Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатом на посаду спікера Президента.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Зеленського.

Члени конкурсної комісії відібрали ТОП-10 кандидатів і вже провели співбесіди з усіма.

"З кандидатом на посаду спікера вже визначилися. У найближчі кілька днів буде призначення", - сказав співробітник прес-служби.

При цьому співрозмовник не став називати ім'я і прізвище цього кандидата, повідомив лише, що це журналістка.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив собі другого радника.

Також Зеленський призначив заступника голови Адміністрації Гончарука.