Зеленський визначився з кандидатом на посаду свого спікера

Президент Володимир Зеленський визначився з кандидатом на посаду спікера Президента.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба Зеленського.\r\nЧлени конкурсної комісії відібрали ТОП-10 кандидатів і вже провели співбесіди з усіма.\r\n"З кандидатом на посаду спікера вже визначилися. У найближчі кілька днів буде призначення", - сказав співробітник прес-служби.\r\nПри цьому співрозмовник не став називати ім'я і прізвище цього кандидата, повідомив лише, що це журналістка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив собі другого радника.\r\nТакож Зеленський призначив заступника голови Адміністрації Гончарука.