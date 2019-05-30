У ЗСУ опублікували імена загиблих при катастрофі вертольота військових

Стали відомі імена чотирьох військовослужбовців, які загинули вчора при аварії вертольота у Рівненській області. Список імен опублікувала прес-служба Сухопутних військ в Facebook.\r\nТак, повідомляється, що загинули:\r\n\r\nкомандир екіпажу - командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (р. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;\r\nльотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;\r\nбортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;\r\nбортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.\r\n\r\nНаголошується, що на місці падіння вертольота працює комісія.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідування аварії вертольота в Рівненській області.\r\nТакож Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8.