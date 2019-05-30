підписатися на розсилку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 травня 2019, четвер, 11:32 53
Силові структури 2019-05-30T13:30:03+03:00
Українські Новини
У ЗСУ опублікували імена загиблих при катастрофі вертольота військових

У ЗСУ опублікували імена загиблих при катастрофі вертольота військових

Вертоліт Мі-8. Фото: inforesist.org
Вертоліт Мі-8. Фото: inforesist.org

Стали відомі імена чотирьох військовослужбовців, які загинули вчора при аварії вертольота у Рівненській області. Список імен опублікувала прес-служба Сухопутних військ в Facebook.

Так, повідомляється, що загинули:

  • командир екіпажу - командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (р. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;
  • льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;
  • бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;
  • бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

Наголошується, що на місці падіння вертольота працює комісія.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР почало розслідування аварії вертольота в Рівненській області.

Також Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8.

Більше новин про: Катастрофа вертольота Падіння вертольота

Архів
Новини
Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку 13:29
Рулав Одд. Фото: facebook
Він "демонізований": екс-голова КС Шевчук розповів про свого брата 12:59
Гройсман чекає в Раді на свою відставку 12:53
Рада призначила членом Нацради з телебачення Онопрієнка 12:50
Нове скло на пішохідному мосту закрили парканом від пішоходів 12:49
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії 14:25
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії 14:25
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Данилюк призначений секретарем РНБО 16:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok